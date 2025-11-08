  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Doğu Akdeniz’de Libya ile işbirliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılırken, Doğu Akdeniz’deki menfaatlerin korunması için dayanışmanın artırılması da ele alındı.

Giriş Tarihi: Gazete

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi diplomatik temaslarını sürdürdü. Yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

ZAFER GÜNÜ'NE KATILIYOR

Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemine dikkat çekti. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı ise Azerbaycan'da. Erdoğan, Zafer Günü törenine katılmak üzere Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Erdoğan bugün Bakü'de Zafer Günü münasebetiyle gerçekleştirilecek geçit törenine katılacak. Erdoğan'ın yanı sıra Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in de törene katılmak üzere davet edildiği ve Bakü'ye gideceği aktarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tören programı dışında ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi ve iki liderin görüşmesinde, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

