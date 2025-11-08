İsrail Gazze’ye gıda yardımını engelliyor

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu'yu Ankara'da ağırlayan Bakan Hakan Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasındaki diplomatik ve kurumsal çerçevenin sağladığı ivmenin, ekonomik ve ticari ilişkilere de büyük katkı sağladığını belirten Fidan, "Romanya, Güneydoğu Avrupa bölgesinde en yüksek ikili ticaret hacmine sahip olduğumuz ülke konumundadır. Ülkemiz ise Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. 2024'te yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

"ATEŞKES ŞU AN ÇOK KIRILGAN"

Fidan, görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşında gelinen mevcut aşamayı da ele aldıklarını, ülkelerinin mensup olduğu Gönüllüler Koalisyonu bünyesindeki çalışmaları ve koalisyona hangi alanlarda katkılar sunabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi. Fidan, hafta başında İstanbul'da Gazze konulu önemli bir toplantıya Türkiye olarak ev sahipliği yaptıklarını, sürecin kalıcı bir zemine oturması için daha fazla ortak çabaya ihtiyaç bulunduğu düşüncesiyle yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduklarını aktardı. Gazze'deki sürecin ilerletilmesi için Filistin tarafının yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirten Fidan, "Tüm rehinelerin İsrail'e teslim edilmesi ve cesetlerin iadesi için ortaya konan çaba, bu yapıcı tutumun en somut göstergesidir. Öte yandan İsrail, yardımların ulaştırılması konusunda üzerine düşen yükümlülükleri hala yerine getirmemektedir. Gazze'ye giren kamyonların önemli bir kısmı ticari yük taşımakta, insani yardımlar ise sahaya ulaşamamaktadır. Yardımlar depolarda ve kamyonlarda beklemekte, Gazze halkının acil ihtiyaçları karşılıksız kalmaktadır. Bu yaklaşımın sürdürülmesi kabul edilemez. Bu konuda acilen gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çağrımızı buradan tekrar yineliyoruz" ifadelerini kullandı. Fidan, İsrail yönetimi ve Netanyahu'nun ateşkesin temel hedeflerine inanmaması nedeniyle durumun "kırılgan" olduğuna işaret etti.