“Suriye’yi Türkiye ile yeniden inşa edelim”

ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, ABD'nin Türkiye ile birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde olduğunu belirterek, "Başkan Trump, Türkiye ve Körfez ülkeleri öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli buluyor" dedi.

"ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin, ABD için çok önemli bir NATO müttefiki olduğunun altını çizen Hurley, "İsrail, BAE ve Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin en önemli odağı, kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışmaları değerlendirmek oldu. Türkiye, terörden çok zarar gördü ve terörle mücadelede ABD ile iyi bir ortak oldu. ABD, Türkiye ile birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde" diye konuştu. Hurley, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara ve Körfez'deki dost ülkelerin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde öncü rol üstlenmesine net destek verdiğini ifade etti.