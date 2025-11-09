MİT’ten siber casusluk operasyonu: 2 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu. Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri belirtildi. Siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından '7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu' kapsamında tutuklandı.