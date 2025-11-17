Gazze’de tıbbi çadırlar su altında kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun hala felaket boyutunda olduğunu ve yoğun yağış ile şiddetli rüzgarların etkisiyle yeni kurulan "tıbbi çadırların" hizmet dışı kaldığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Halil ed-Dekran, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki sağlık durumu, ateşkes anlaşması maddelerine uymayan işgalcilerin tutumu nedeniyle hala son derece kötü" dedi. Dekran, İsrail'in resmi evrakları ve sevk kağıtları hazır olmasına rağmen 16 bin 500 hasta ve yaralının Gazze dışına çıkışını engellediğini söyledi. Yağışların sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Dekran, vatandaşlara sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan çadırların şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.