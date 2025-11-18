Başkan Erdoğan uçak kazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: Kara kutu verilerini kamuoyu ile paylaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından dayanışma ve taziye mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarında iş birliği içinde oldular. Şehitlerimizin naaşına ve uçağın kara kutusuna kısa sürede ulaştık. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Kahraman askerlerimize rahmet diliyorum. 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Acımızı paylaşan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YARALARI SARIYORUZ'

Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muzaffer kılmak için canla başla çalıştık. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başına milli gelir 17 bin dolara ulaştı. İhracat rekor kırdı. Savunma sanayiinde bir zamanla yüzde 80 oranında dışa bağlı olan Türkiye bugün dünyanın imrendiği bir seviyeye geldi. İHA ve SİHA üretimide dünyanın 3 ülkesi arasındayız. Milli iradenin gerçek manada egemen olduğu modeli ülkemize kazandırdık. 13 Kasım'da KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı misafir ettik. Ada'da atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Kıbrıs halkının yapıcı ve iradeli tutumunu Rum tarafı da gösterirse Ada'da kalıcı ve gerçekçi çözüm bulunabilir" dedi. Deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Eylül ayında 304 bininci afet konutumuzun kurasını çekmiştik, Adıyaman'da da 350 bininci konutumuzu teslim ettik. Yıl sonunda Adıyaman'da 43 bin konut ve iş yerimizi teslim edeceğiz. 11 ilimiz için hedef 453 bin bağımsız bölümün teslimatını yapmaktır. Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar deprem bölgesindeki çalışmaları karalıyor. Bir işin ucundan tutmadıkları gibi şantiyede ter döken işçilerimizin emeğine laf ediyorlar. Rabbim hiç kimseyi ideolojik tercihi yüzünden verilen onca emeğe çamur atacak düzeye getirmesin" diye konuştu.

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

Gıda güveliğine ilişkin konuşan Erdoğan, "İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile ve aldatmaca olmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Denetimler sonucu sağlıksız ürünler anlık ürünler Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. İstanbul'daki olayla ilgili hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu gördük. 3 insanımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Emniyet ve savcılarımızın çalışmalarıyla nedenler ortaya çıkacak. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri detaylıca değerlendiriyor. Herhangi bir sorun gördüğümüzde de kimsenin gözünün yaşına bakmayız. 2025 yılında 1 milyon 103 bin gıda kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan 25 bin 750 işetlemeye 2 milyar 206 milyon lira ceza verdik. 495 dosyayı savcılara devrettik. Yeni uygulamaları da devreye aldık. Taklit ve tahşiş listesini anlık olarak ilan ediyoruz. Bir diğer yenilik, karekod uygulamasıdır. Vatandaşımızın işletmenin denetim geçmişini karekod okutarak görebiliyor. Fahiş fiyatlara ve stokçuluğa da göz açtırmıyoruz. 2025'te 470 bin firma denetlendi, 2,4 milyar lira idari ceza kesildi. Gıda güvenliği konusunda en küçük bir ihmale töleransımız yoktur. İnsanımızın sağlığını tehlikeye atanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeme içme sektörünü hedef alan yorumları da doğru bulmadığımızı söylemek isterim" dedi.

'HER TÜRLÜ KATKIYI SUNUYORUZ'

"Tüm dost ve kardeşlerimizle barış içinde yaşamanın gayretindeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Irak'tan Suriye'ye barış ve adaleti birlikte kazanmayı savunuyoruz. Komşumuz Irak'ta yapılan seçimlerin sorunsuz tamamlanmasından memnuniyet duyduk. Seçimlerin hayırlı olmasını dilerim. Suriye'nin uluslararası ilişkilerde yakaladığı ivmeyi memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Artık hiçkimse geçmişe takılıp kalmamaları, ortak gelecek vizyonuyla hareket edecek anlayış aramalıdır. Türkiye, Suriye'deki bütün halkları kardeşi olarak görmektedir. Önümüzdeki dönemde Suriye'deki barış için tüm aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.