Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

'PUTİN İLE TELEFONDA KONUŞACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Güney Afrika'ya ilk kez 2005'te Başbakan olarak geldim. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı beni her zaman etkiledi. Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. Biz her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. Sağlanan ateşkesin devamında iki devletli kalıcı çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Gazze'deki soykırımın sorumlusu Netanyahu'dur İsrail'dir. Ayrıca Rusya- Ukrayna barışına giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Zelenski ile geçen hafta Ankara'da görüştük, bugün de telefonla Putin'le görüşeceğiz. Tahıl koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi. Görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim" dedi.