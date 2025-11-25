  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İZBETON davasında Heval gerginlik yaşandı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili açılan davada; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Sanık ifadeleri alınırken zaman zaman gerginlik yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON'a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ayağında açılan davada, aralarında eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı.

TANSİYON YÜKSELDİ
Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki geniş güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada, sanık ifadeleri alınırken zaman zaman gerginlik yaşandı.

Duruşmanın ilerleyen bölümünde, sanık avukatlarının ne zaman dinleneceğine ilişkin açıklama salonda tansiyonu yükseltti. Hâkim, sanık ifadelerinin perşembeye kadar tamamlanacağını ve avukat beyanlarının cuma günü alınacağını belirtti. Bu takvime itiraz eden sanık avukatlarından Özkan Yücel, savunma hakkının kısıtlandığını söyleyerek uygulamaya tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya devam etti, ancak salondaki gerginlik bir süre etkisini sürdürdü.

