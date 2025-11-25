İZBETON davasında Heval gerginlik yaşandı

Duruşmanın ilerleyen bölümünde, sanık avukatlarının ne zaman dinleneceğine ilişkin açıklama salonda tansiyonu yükseltti. Hâkim, sanık ifadelerinin perşembeye kadar tamamlanacağını ve avukat beyanlarının cuma günü alınacağını belirtti. Bu takvime itiraz eden sanık avukatlarından Özkan Yücel, savunma hakkının kısıtlandığını söyleyerek uygulamaya tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya devam etti, ancak salondaki gerginlik bir süre etkisini sürdürdü.

