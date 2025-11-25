“Güney Kore ile kan kardeşi olduk”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u ağırladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında "Kore savaşında omuz omuza savaştık ve kan kardeşi olduk" ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, "23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi minnetler selamlıyoruz" dedi. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Bugün özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı. Keza Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız" dedi.

MÜŞTEREK PROJELER ARTACAK

Başkan Erdoğan, "Hyundai şirketinin İzmit'te elektrikli araç üretecek olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu yatırımla yerli ve milli markamız TOGG'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, milli tankların orduya tesliminin de geçen ay başladığını belirterek, "Bu alandaki müşterek projeleri çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız görüşüyor. Bugün Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum" dedi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da, "Türkiye ile kanla kurulan kardeşliğimizin ve stratejik ortaklığımızın daha da güçleneceğini ve yeni nesillere aktarılacağını teyit ettik. Yenilenebilir enerji ve yapay zeka dahil ileri bilim ve teknoloji alanlarında da stratejik ortak girişimlerin derinleştirilmesine kararlıyız" diye konuştu.