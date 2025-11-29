CHP’li vekillerden TOKİ ve Bakanlığa övgü

Türkiye siyasetinde nadir rastlanan bir takdir örneği sergilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine katılan CHP'li iki vekil, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmalarındaki başarıdan dolayı Bakan Murat Kurum ve TOKİ yönetimine övgüler yağdırdı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15'inci gününde konutların temellerinin atıldığını, 45'inci gününde ise ilk anahtarların teslim edildiğini açıkladı.

"BU BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Bakan Kurum'un ardından söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, "Ben de eleştirdim ancak bugün gördüğümüz açık ve net olarak ortada. Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum" sözleri gündem oldu. Elazığ'ın 2020 depremini yaşamış bir vekil olarak süreci yakından takip ettiğini belirten Gürsel Erol, Bakan Kurum ve ekibinin 2020 depremi sonrası 45 gün boyunca Elazığ'dan çıkmadan çalıştığını hatırlattı. Erol, "Doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olması bir başarı" dedi. Erol, gelinen noktada yeni yerleşim bölgelerinde TOKİ konutlarının yapılarak kentte nüfus yoğunluğunun dağıtılmasını doğru bulduğunu dile getirdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da dikkat çeken bir çıkış yaptı. Görüşmeler sırasında söz alan Veli Ağbaba, siyasi eleştirilere rağmen Bakan Kurum'un deprem bölgesine olan katkılarını takdir ettiğini belirtti. Ağbaba, Bakan Kurum'a hitaben şunları söyledi: "Bazen siyasette sizi eleştiriyoruz ancak Malatya'ya katkılarınız için size teşekkür ediyoruz. İletişime açık olduğunuz için size teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı