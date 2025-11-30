AK Partili Dalkıran Tireli üreticileri ziyaret etti

İzmir Tire'de çiftçi kadınlarla bir araya gelen AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Başkanı Emel Dalkıran kadınların üretimdeki güçlü rolüne dikkat çekti. Dalkıran, "Kadın demek emek, kadın demek üretim, kadın demek bereket demektir" dedi. İlçeye bağlı Kireli köyünde gerçekleştirilen programda kadın üreticilerin sorunlarını ve üretim süreçlerini dinleyen kadınların toplum üzerindeki yerinin önemine değindi. AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu ise "Bizler kadınlarımızın her alanda daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.