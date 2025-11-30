‘Araç kiralama’ davasında bilirkişi raporu istendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili açılan 56 sanığın yargılandığı davada hakim yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli 1 Temmuz'da gözaltına alındı. Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Avukat savunmalarının ardından iddia makamı, 14 sanığın duruşmalara gelmemesi ve adli kontrollerin devamı, dosyanın emekli Sayıştay uzmanlarına gönderilerek yeni bir bilirkişi raporu alınması yönünde görüş bildirdi. Duruşma, 17 Nisan 2026'ya ertelendi.