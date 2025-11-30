Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: CHP’de adalet kalmadı

Yerel seçim sürecinde kendi partisinden destek göremediğini belirten Ercan, CHP ilçe örgütünü de eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "CHP, genel seçimde AK Parti'den 2 bin fark yemişti. Biz girdik ve 582 oy farkıyla belediyeyi aldık. Bu başarıyı CHP'nin değil, AK Parti ve MHP seçmeninin desteğiyle elde ettik. İlçe yönetimi bırakın arkamda durmayı, kendi adayına yani bana oy bile vermedi. Daha da önemlisi bu zihniyet seçim günü, kendi adaylarını aleyhine yani benim aleyhime broşür bastırıp okul bahçelerine attılar. Bunlara rağmen halkımız teveccüh gösterip beni seçti" diye konuştu.

