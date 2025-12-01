‘Gençler, Terörsüz Türkiye sürecine ilgili’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)" tarafından "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" temasıyla Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

'FARKLI ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR'

Gençlerin foruma ilgi göstermesinden memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, gençlerin gün boyu uzmanlar eşliğinde ilgili konulara ilişkin görüş alışve-

rişinde bulundukları belirtti. Bilal Erdoğan, "Gençler, bu konularla ilgili (Terörsüz Türkiye süreci) aslında daha ayakları yere basan, uzmanlar eşliğinde konuştukları zaman daha doğru bilgi sahibi oluyor, daha doğru kanaat oluşturuyor ve oradan kimsenin beklemediği çözümler üretip öneriler getirebiliyor. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' gibi, tam da gençleri ve onların geleceğini ilgilendiren böyle bir konunun Şanlıurfa'da, bütün bölgenin gençleriyle ve üniversitelerden gelen gençlerle çalışılmış olması önemlidir" ifadelerini kullandı.