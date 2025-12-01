İzmirli vekiller de Özel’in listesinde

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son gününde PM, YDK ve BKSP üyelikleri için seçimler yapıldı. Önceki gün yapılan genel başkanlık seçimlerinde dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine aldı.

YENİ İSİMLER BULUNUYOR

PM ve YDK adaylık başvuruları için dün saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı. Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erdi. CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için 37 aday başvuru yaptı. Özel'in anahtar listesinde İzmir'den; CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan Deniz Yücel, Murat Bakan, Salih Uzun, Selin Sayek Böke, Gökçe Gökçen yer aldı. Listeye yeni olarak Arslan ve Uzun girmiş oldu. Öte yandan Özel'in, Mevcut Parti Meclisi'ndeki 49 ismin yeri korundu, 31 yeni isim listede yer almış oldu. Ayrıca eski Gelecek Partili Serkan Özcan'ın da listede yer almasının sebebinin Ekrem İmamoğlu olduğu iddia ediliyor. Bilim Kültür Sanat Platformu için ise anahtar listede; Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay ve Emre Kartaloğlu yer aldı.