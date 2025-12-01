Kabine’nin gündemi yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yoğun gündemle toplanacak.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler konuşulacak.
Toplantıda Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerinde Türkiye kıyılarına 28 ve 35 mil mesafede patlama meydana gelmesi görüşülecek. Ukrayna, saldırıların "Deniz Bebeği" olarak bilinen Sea Baby insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetmişti.
Toplantının bir diğer başlığını ise "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Bu çerçevede, TBMM tarafından oluşturulan İmralı heyetinin terörist elebaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak.