Kırgızistan’da halk milletvekili seçimleri için sandık başındaydı

Kırgızistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimlerde ilk kez "Tunduk" adlı e-devlet sistemi üzerinden online oy kullanma uygulaması hayata geçirildi. Ülke genelinde kurulan 2 bin 429 ve yurt dışında 100 sandıkta kayıtlı 4 milyon 294 bin 243 seçmen, dün yerel saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgelerini göstererek, parmak izi kontrolleri eşliğinde elektronik sistemle oylarını kullanabiliyor. Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş ve biyometrik kayıt işlemini tamamlamış Kırgızistan vatandaşları oy kullanabildi.