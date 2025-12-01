Meclis 14 gün kesintisiz çalışacak

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin kesintisiz 14 gün sürecek görüşmelerine 8 Aralık'ta başlayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra 2026 Yılı Gelir Bütçesi, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanacak. "Bütçe maratonu" daha sonra TBMM Genel Kurulunda 8 Aralık'ta başlayacak. Genel Kurul, bütçenin ilk ve son günü saat 12.00'de, resmi tatil günleri dahil diğer günler ise saat 11.00'de toplanacak. Bütçe takvimine göre, görüşmeler kesintisiz 14 gün sürecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak.