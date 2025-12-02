103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. "Terörsüz Türkiye" sürecinin akamete uğramaması için kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ettiklerini dile getiren Yerlikaya, "2025 yılında terörle mücadele kapsamında 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. Yine 'İHA ve İKU'larımız' bu dönemde toplam 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirmiştir. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

'SUÇ SAYISINDA AZALMA VAR'

Yerlikaya, jandarma bölgesinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 11 aylık verilere bakıldığında, 2024'te 100 bin 773 olan olay sayısının, bu yıl yüzde 10,5 düştüğünü ve 90 bin 205'e gerilediğini bildirdi. Bunun, 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi olduğunu anlatan Yerlikaya, aydınlatma oranının ise yüzde 99,8 olduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta da düşüş olduğunu, kasten yaralamanın yüzde 9,1, kasten öldürmenin de yüzde 6 oranında azaldığını söyledi.