CHP Kurultayı’nda 15 yıl sonra bir ilk: Disiplin Kurulu'nda İzmir'den isim yok

CHP'de 3 gün süren olağan kurultay maratonu tamamlandı. Kurultayın son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirildi. Özgür Özel'in 4. kez Genel Başkan seçildiği kurultayda geçtiğimiz dönem Özkan Tice ve Ekincan Aksoy'la birlikte İzmir'den iki ismin temsil edildiği YDK'ya bu kez İzmir'den hiçbir ismin yer almaması dikkat çekti.

En son 2008'daki kurultayda İzmir'den hiçbir isim YDK'ya girememişti. Mayıs 2010'da yapılan kurultayda Murat Haluk Öncel'in İzmir'i temsil ettiği YDK'da 15 yıl sonra ilk kez İzmir'den bir isim yer almadı. Daha sonra gerçekleşen 9 kurultayda İzmir'den isim/isimler YDK'da yer aldı. Süreçte Öncel'den sonra Ülkü Caner, Sumru Karaer, Mustafa Moroğlu, Mahir Polat, Ebru Okay, Ekincan Aksoy ve Özkan Tice, YDK'da görev yapmıştı.

ANAHTAR LİSTE OYLARI BELİRLENDİ

Parti Meclisi (PM) seçiminde İzmir sandığından en yüksek oyu İzmir'den bir ismin alamaması da dikkat çeken bir başka konu oldu. İzmir sandığından 38 oyla en yüksek oyu alan isimler Ali Gökçek, Ali Abbas Ertürk, Gül Çiftçi Binici, Bedirhan Berk Doğru, Baran Seyhan, Gamze Taşçıer, Nurhayat Altaca Kayışoğlu oldu. İzmir'den PM'ye giren isimler ile anahtar listede yer almayan ancak PM'ye aday olan isimlerin İzmir sandığından aldıkları oylar şöyle: Bihlun Tamaylıgil- 36, Salih Uzun-35, Deniz Yücel-35, Ednan Arslan-35, Selin Sayek Böke- 32, Yankı Bağcıoğlu-32, Murat Bakan-28, Gökce Gökcen- 24, Şenol Aslanoğlu-20, Fulya Alçay-12, Özlem Eser-10, Güldem Atabay-38.