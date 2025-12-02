CHP Kurultayı’nda 15 yıl sonra bir ilk: Disiplin Kurulu'nda İzmir'den isim yok

CHP'de 3 gün süren olağan kurultay maratonu tamamlandı. Kurultayın son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirildi. Özgür Özel'in 4. kez Genel Başkan seçildiği kurultayda geçtiğimiz dönem Özkan Tice ve Ekincan Aksoy'la birlikte İzmir'den iki ismin temsil edildiği YDK'ya bu kez İzmir'den hiçbir ismin yer almaması dikkat çekti.
En son 2008'daki kurultayda İzmir'den hiçbir isim YDK'ya girememişti. Mayıs 2010'da yapılan kurultayda Murat Haluk Öncel'in İzmir'i temsil ettiği YDK'da 15 yıl sonra ilk kez İzmir'den bir isim yer almadı. Daha sonra gerçekleşen 9 kurultayda İzmir'den isim/isimler YDK'da yer aldı. Süreçte Öncel'den sonra Ülkü Caner, Sumru Karaer, Mustafa Moroğlu, Mahir Polat, Ebru Okay, Ekincan Aksoy ve Özkan Tice, YDK'da görev yapmıştı.
ANAHTAR LİSTE OYLARI BELİRLENDİ
Parti Meclisi (PM) seçiminde İzmir sandığından en yüksek oyu İzmir'den bir ismin alamaması da dikkat çeken bir başka konu oldu. İzmir sandığından 38 oyla en yüksek oyu alan isimler Ali Gökçek, Ali Abbas Ertürk, Gül Çiftçi Binici, Bedirhan Berk Doğru, Baran Seyhan, Gamze Taşçıer, Nurhayat Altaca Kayışoğlu oldu. İzmir'den PM'ye giren isimler ile anahtar listede yer almayan ancak PM'ye aday olan isimlerin İzmir sandığından aldıkları oylar şöyle: Bihlun Tamaylıgil- 36, Salih Uzun-35, Deniz Yücel-35, Ednan Arslan-35, Selin Sayek Böke- 32, Yankı Bağcıoğlu-32, Murat Bakan-28, Gökce Gökcen- 24, Şenol Aslanoğlu-20, Fulya Alçay-12, Özlem Eser-10, Güldem Atabay-38.
Eşref Çakır
ÇAKIR'DAN LİSTE ELEŞTİRİSİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi'nden CHP Meclis Üyesi olan Eşref Çakır, tekrar Özel'in listesine yazılarak Parti Meclisi üyesi seçilen bazı isimlere tepki gösterdi. 13 yıldır CHP üyesi olan ve Buca Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı da yapan CHP meclis üyesi Çakır, "İzmir'in belediye başkanlarını dinlemeyen, örgütün sesine kulak vermeyen, bir gün bile sokağa inmemiş vekilleri listeye dolduran siyasetçileri tebrik ediyorum. Çünkü bu 'vekiller' olmasa İzmir zaten ayakta duramazdı. Halktan kopuk, İzmir'den uzak, sadece koltuk derdine düşenleri koruyup kollamaya devam edin. Sonra da 'neden kaybediyoruz' diye düşünün" ifadelerini kullandı. Çakır'ın CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ı eleştirdiği iddia edildi.
MAHKEMELİK OLAN İSİMLER YENİDEN PM'YE GİRDİ
İç muhalefetin "Yolsuzluk şüphelilerinden arının" çağrısını bir kez daha reddeden Özgür Özel, PM seçimleri için oluşturduğu anahtar listesine tepki çeken isimleri ekledi. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Özel'in onayıyla bir kez daha PM'ye girmeyi başardı. İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülüyor. Bulut Özel'e, Karabat ise tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Öte yandan PM üyesi Baki Aydöner de yine PM'ye giren isimler arasında yer aldı.
ASLANOĞLU'NDAN VAZGEÇTİLER
39. Olağan Kurultay'a PM için adaylık başvurusu yapan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelen kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanıp ardından ev hapsi şartı ile tahliye edilen İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu oldu. Geçtiğimiz İzmir il kongresinde Aslanoğlu'nun il başkanlığı adaylığı seçime sayılı saatler kala Genel Merkez tarafından geri çekilmiş ve PM'de yer alacağı iddia edilmişti. Aslanoğlu, kurultayda CHP lideri Özel'in anahtar listesinde yer bulamadı. Ancak Aslanoğlu, en çok oy toplayan isimler arasında girerek PM yedek listesinde kendine yer buldu. Kurultay öncesi bazı il başkanları Aslanoğlu'nun PM'de yer alması gerektiği yönünde görüş belirtmiş, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise 'PM vefa yer değil' diyerek karşı çıkmıştı.