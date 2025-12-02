Efeler’de kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı

Aydın'da yıllardır beklenen kentsel dönüşüm hamlesi için nihayet somut adımlar atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde tespit edilen riskli alanlarda dönüşüm çalışmaları için harekete geçildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 6306 Sayılı Kanun çerçevesinde toplam 21,62 hektarlık riskli alan belirlenirken, yalnızca Efeler ilçesinde 171,85 hektarlık Rezerv Yapı Alanı ilan edildi. Kentsel dönüşüm projesiyle birlikte, yıllardır risk altında yaşayan vatandaşlar için daha güvenli, sağlıklı ve modern bir şehir inşa edilmesi amaçlanıyor. Bu adım, Aydın'ın geleceği açısından tarihi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.