Meclis kürsüsünde bahis oylaması!

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nce düzenlenen meclis simülasyonu, Pamukkale Üniversitesi'nden 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fakat Meclis, gençlerin kent yönetimi hakkında bilgi sahibi olması ve geleceğe hazırlanması amacıyla oluşturulan simülasyonun bir bölümünde tarihi bir skandala tanıklık etti.

İNTERNETTE PAYLAŞTILAR

Kent Konseyi Gençlik Meclisinin, gençlerin Denizli'nin sorunlarını tartışmaları için organize ettiği meclis simülasyonunda bahis oylaması yapıldı. Kürsüye çıkan genç, sözde meclis kararı oynatıyormuş gibi maç sonucu sordu. Genç, "Ajax-Benfica alt olur diyenler, üst olur diyenler" diyerek oylama yaptırdı, ardından "Üst kabul edilmiştir" dedi. Kürsüdeki genç, diğer maçlar için de aynı oylamayı yaptırdı. Bir filmin sahnesinden esinlenen gençlerin meclis salonunda yaptığı bahis oylaması kamerayla kaydedildi ve filmdeki hayali parti ismi olan "Liberal Muhafazakar Komünist Parti kuponlarını yaptı" başlığıyla paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra silindi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programın kapanışına Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da katıldı.