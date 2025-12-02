MHP Aydın teşkilatı 42 yeni üye ile daha da güçlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik: Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" ile "Komşum Nasılsın?" ziyaretleri, şehirde yeni üyeliklerin önünü açtı. Bu kapsamda 42 vatandaş, MHP Aydın İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle partiye katıldı. Törene MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Efeler Belediye Meclis Üyesi Mehmet Mert Çağlayan ve partililer katıldı. Yeni üyeler, coşkulu bir atmosferde rozetlerini takarak MHP ailesine dahil oldu.