SGK’ya devredilen benzinlik yeniden satışta

Buca Belediyesi'nin borçlarına karşılık SGK'ya devrettiği akaryakıt istasyonu SGK tarafından yeniden ihale ile satışa çıkarıldı. Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından duyurulan ilana göre taşınmazın muhammen bedeli 185 milyon TL olarak belirlendi. SGK, aynı yer için geçtiğimiz ay aynı yer için yine satışa çıkmış ancak kimse talip olmamıştı. SGK, satış için herhangi bir teklifi yapmadan yeniden aynı ilana çıktı. Buca Kuruçeşme Mahallesi'nde yer alan 4.000 metrekare büyüklüğündeki arsa, tapuda 20298 ada 2 parsel olarak kayıtlı bulunuyor.