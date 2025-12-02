‘Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge şairin, 'Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader' anlamını bulan sürecin tam ortasındayız. Daha önceki konuşmalarımda yaklaşan küresel bir kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetleri haiz olduğunu da dile getirmiştim. Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşı bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyor. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

'TARİHİ BAŞARILAR ELDE ETTİK'

"Gezi olayları ve 15 Temmuz ihaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda gelişmeleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Terörün her çeşidiyle mücadelede tarihî nitelikte başarılar elde ettik. Terörsüz Türkiye süreciyle, ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz. Biz, ihtirasları boylarını aşanların aksine, kökleri devlet geleneğine sahibiz. Merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada tam bin yıldır istiklaline halel getirmeden özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Aynı şekilde biz, ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca, önü kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz. Tehditler karşısında ürkecek, tehdit diline boyun eğecek bir ülke değiliz. Türkiye hedeflerine er ya da geç ulaşacaktır. Umuyor ve inanıyorum ki Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı, bütün kirli hesapları alt üst edecek ve bozacak. Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe, kader birliği içinde yan yana yaşayacağız."

'COĞRAFYA KANA DOYDU'

Başkan Erdoğan, "Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre, komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur. Biz meselelere işte bu pencereden bakıyoruz. Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murat ediyoruz. Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı, kardeşlikle hep birlikte kazanmayı savunuyoruz. Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için başka bir yol, başka bir çare, başka bir yöntem yoktur ve olamaz. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı hâline inşallah hep birlikte getireceğiz" dedi.

'EKONOMİMİZ BÜYÜDÜ'

Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarına dikkat çeken Erdoğan, "238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda bir buçuk trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan 3 çeyrek büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır" ifadelerini kullandı.