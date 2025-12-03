Avrupa’ya gözdağı verdi: Savaş istiyorsanız hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme dair çok sert açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yakınındaki tankerlere saldırıların korsanlık faaliyeti olduğunu vurgulayan Putin, "Rusya, Karadeniz'de tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Biz savaşmak istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa, biz hazırız. Avrupalıların bir barış gündemi yok ve şu anda ABD'nin çözüm çabalarını engelliyorlar" ifadelerini kullandı.