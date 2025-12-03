İnsan kaçakçısı generale 11 yıl 6 ay hapis cezas

Şanlıurfa'da geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan Bilal Çokay isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, adı geçen general ve diğer askeri personel hakkında savcılığın soruşturma açtığını duyurdu. Hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı. Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Çokay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 11 yıl 6 ay hapis cezası alan Bilal Çokay'a verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.