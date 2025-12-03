MEB’in açık lise kararı olumlu sonuç verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılında özellikle merdiven altı kurslarla mücadele etmek ve öğrencilerin örgün öğretimde kalmasını desteklemek amacıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle açık liselere geçişi zorlaştırmıştı.

YÜZDE 88 DÜŞÜŞ YAŞANDI

MEB'in bu kararının, öğrenciler üzerinde olumlu bir etkisi olurken, açık liselere geçişte önemli bir düşüş sağlandı. Bakanlığın son verilerine göre, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısı bir yılda 437 bin 169'dan 55 bin 20'ye gerilerken, yüzde 88 oranında azalma sağlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarında, yapılan düzenlemeyle özellikle üniversiteye hazırlık adı altında faaliyet gösteren legal olmayan merdiven altı kurslara izin vermeyeceklerini, bunlarla mücadele etmek için 11'inci sınıftan 12'ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişimi, nakil süreçlerini zorlaştırdıklarını, öğrencilerin eğitimlerine kendi okullarında devam etmelerini istediklerini ifade etmişti. Halihazırda mazereti uygun görülen öğrenciler açık liselere nakil ve geçiş yapabiliyor. Bu kapsamda, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler açık lise eğitiminde yararlanabiliyor.