'Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek'

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça, çok farklı bir atmosfer yakaladığına dikkati çeken Erdoğan, "Kılıkkıyafet yasakları başta olmak üzere önlerinde duran engelleri tek tek kaldırdıkça, kadınlar, kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya başladı. Ancak bazı çevrelerin bu değişime henüz ayak uyduramadığını görüyoruz" dedi.

"AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTIK"

Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkilerin sadece derin bir teessüf ve taaccüple takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye artık bunları geride bırakmıştır, geride bırakmak zorundadır. Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek; ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı 'Yeni Türkiye'yi' inşallah herkes kabullenecek. Bilhassa kadınların, kamu-özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak" diye konuştu. Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu alanda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Artık hem adlî hem de idarî yargı mahkemelerimiz, davaları çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyor. Sadece şu iki istatistiğin bile bu konuda aldığımız mesafenin görülmesine yardımcı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ADALETTEN KORKUYORLAR"

Özellikle son aylarda, yargı mensuplarını hedef alan, hatta çoğu zaman tehdide varan sorumsuz bir üslubun, siyasete hâkim olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun sebebi, muhatap olunan iddiaların vahameti ve ciddiyetidir. Her fırsatta hâkim ve savcılara parmak sallayarak, tehdit ve taciz ederek, adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu, adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir. Hukukun temel prensiplerinden biri şudur: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için, kamu davası açmak bir tercih değil, yasal bir mecburiyettir. Her fırsatta yargıya parmak sallayanların, öncelikle bu hukuk kaidesini öğrenmelerinin şart olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HUKUK DEVLETİ KORUNMALI"

Erdoğan, "Yargıya 'siyasallaştı' ithamında bulunanlar, aslında çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek, yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor. Bunu, son derece tehlikeli bulduğumu burada ifade etmek isterim. Hukuk devletini korumak ve adalet idealini yaşatmak; sadece yargı mensuplarının, sadece hukuk insanlarının değil, siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir. Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda üsluplarını kirletenler, artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir. Hukukun önünde herkes eşittir, kimse lâyüs'el değildir" dedi. Yargının kendi doğal mecrasındaki işleyişine, siyaset kurumu ve medya dâhil, herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İşini yapan, işini doğrulukla, dürüstlükle yapan, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde iyi niyetle yapan yargı mensuplarımıza destek olmalıyız. Ancak ve sadece kararlarıyla konuşabilen yargı mensuplarının sükuneti zafiyet olarak algılanmamalı, bunu hiç kimse istismar etmemelidir" şeklinde konuştu.

"VATAN EVLADI OLARAK FEDAKARCA ÇALIŞACAKSINIZ"

Başkan Erdoğan kura çekim öncesi salondaki hukukçulara seslenerek, "Sizler birazdan çekilecek kuralar neticesinde vazifelerinize başlayacak, memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Maaşını alıp köşesine çekilen, mesaisi bitince arabasına binip evine dönen biri olarak değil; adalet için, adaletin tecellisi için, vicdanı hür, aklı hür, kalbi hür birer vatan evladı olarak inşallah fedakârca çalışacaksınız" diye konuştu. Öte yandan dönem birincileri; Yasemin Cankurtaran, Zehra Yetimler ve Uygar Karakoç'a plaketlerini Başkan Erdoğan takdim etti. Dönem birincilerinden Cankurtaran Elazığ'ı, Yetimler Adıyaman'ı seçerken Karakoç da Ankara'yı görev yeri olarak seçti. Erdoğan ataması gerçekleştirilen 8 ismi açıkladı. Erdoğan törende görev yerleri belli olan hakim ve savcılara görevlerinde başarılar diledi.