Yerli üretim Gökbey ambulans filosunda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Otomatik Ekstrenal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, yerli helikopter Gökbey'in 2026 yılında ambulans helikopter filosuna katılarak şifa dağıtmaya başlayacağını duyurdu. Acil durumlarda hayat için önemli olan saniyeler için ASELSAN işbirliği ve yerli mühendisliğin gücüyle geliştirilen otomatik şok cihazı OED Projesinin hayata geçirileceğini söyleyen Memişoğlu, OED cihazının, ani kalp durması geçiren kişilerde kalp ritmini otomatik olarak analiz eden ve gerektiğinde hayat kurtarıcı elektrik şoku veren taşınabilir tıbbi bir cihaz olduğunu ve bu cihazın teknolojik olarak hayati bir önem taşıdığını belirtti.