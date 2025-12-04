Aydınlı vekillerden Bakan Tunç’a ziyaret

AK Parti Aydın heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Ankara'da ziyaret ederek kent genelindeki adalet yatırımlarını masaya yatırdı. Bakan Tunç'u ziyaret eden heyette Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez yer aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Ömer Özmen, Aydın'ın adalet hizmetleri alanındaki mevcut projeleri ile planlanan yatırımların ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Görüşmede, Aydın merkez ve ilçelerde ihtiyaç duyulan adliye binaları, hizmet iyileştirmeleri ve yeni projelerin de gündeme geldiği öğrenildi. Heyetin, özellikle vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasına yönelik talepleri ilettiği ifade edildi.