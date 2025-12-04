Fransızlar KIZILELMA’yı öve öve bitiremiyor

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA ile Sinop atış alanında gerçekleştirilen testin insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçmesi, dünya basınında büyük ses getirdi. Fransız La Nouvelle Tribune gazetesi KIZILELMA'yı gündemine taşıyarak, övgü dolu açıklamalarda bulundu. Haberde, "Türkler askeri havacılık tarihine adını yazdırdı. Bir Türk insansız hava aracı, jet motorlu bir hedefi uçuş halindeyken imha etti. Bu, bugüne kadar başka hiçbir ulusun başaramadığı bir performans" denildi. Ankara'nın bu hamlesiyle askeri havacılık tarihine geçtiğini belirten gazete, Türkiye'nin bu test ile küresel drone yarışında rakiplerine fark attığını kaydetti.