Katledilen Filistinlileri açık alanda bırakıp gittiler

İsrail ordusunun sınır geçişi yakınlarında öldürdüğü bazı Filistinlilerin cesetlerini buldozerlerle sığ ve işaretsiz mezarlara gömdüğü, diğerlerini ise açık alanda çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda insani yardım almak için sınır kapısı yakınlarında bulunan Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından ayrım gözetilmeden öldürüldüğü tespit edildi. Araştırmada ayrıca, İsrail ordusunun öldürdüğü bu kişilerin cesetlerini buldozerlerle sığ ve işaretsiz mezarlara gömdüğü, bazı durumlarda ise cesetlerin askeri bölgede açık alanda çürümeye terk edildiği ortaya çıkarıldı. İsrail ordusu Zikim çevresindeki buldozerlerin varlığının, tehditlerle başa çıkmak veya "rutin mühendislik ihtiyaçları" gibi operasyonel amaçlar için kullanıldığını savundu.