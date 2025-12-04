Özel’in ‘cellat’ çıkışına Erdoğan’dan tokat gibi cevap: Aynaya bakarsa gerçek celladı görür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Ekonomide yılın üçüncü çeyrek verilerinin açıklanmaya başlandığını belirten Erdoğan, turizm gelirlerinde ilk üç çeyrekte 50 milyar doların yakalandığını söyledi. Erdoğan, böylece tüm zamanların üç çeyrek rekorunun kırıldığını dile getirdi. Erdoğan, ekonominin 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyümenin 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam ettiğini kaydederek, "Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk. G20 ülkeleri arasında da 5. sırada yer aldı" diye konuştu.

"GÖLGE ETMEYİN BİZE YETER"

Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergahın belli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ekonomi başta olmak üzere her alanda daha aydınlık bir Türkiye'ye inşallah hep beraber vasıl olacağız. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırıp, sonra da bulanık suda sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz. İstiyoruz ki yıllardır halının altına süpürülmüş sorunları çözelim. Türkiye yüzyılının inşasının önündeki büyük-küçük bütün engelleri kaldıralım. Bizim yegane niyetimiz budur. Bizim siyasette varlık gayemiz budur" açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın. Siz gidin kendi iç meselelerinizle uğraşın. Siz gidin gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının. Siz gidin önce içinizdeki yolsuzluk yapanları ayıklayın. Bize gölge etmeyin, o bize yeter" dedi.

"İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR"

Özgür Özel'i topa tutan Erdoğan, "Neymiş? DEM Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromu imiş. Yani celladına aşık olmakmış. Yahu insanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide elifi görsen mertek zannedersin, insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir. Şimdi bu beyefendiye sormak lazım. Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin, ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada, Ulus Meydanı'nda istiklal mahkemelerinde alelacele kararlar alıp, darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir" şeklinde konuştu.

"BALDIRAN ZEHRİ İÇMEYE RAZIYIZ"

Özgür Özel'in hedef saptırdığını vurgulayan Erdoğan, "Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın, CHP'nin geçmişine baksın, celladı orada zaten görecektir" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bundan 24 sene evvel 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken sergilediğimiz irade neyse, 2005 yılında Diyarbakır'da bu sorun benim de sorunum derken ortaya koyduğumuz cesaret neyse, 2013 yılında çözüm için baldıran zehri içmek gerekirse biz o baldıran zehrini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin dediğimiz gündeki kararlılığımız neyse AK Parti olarak bugün de aynı iradeyi, aynı cesareti ve samimiyeti taşıyoruz. Partimizin, ittifakımızın ve devletimizin önce terörsüz Türkiye'yi, ardından ülkemize yönelik terör tehdidinin bertaraf edildiği terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır" diye konuştu.

BARZANİ'YE SERT UYARI

Başkan Erdoğan, "Barzani Karargahı Sözcülüğü" adına yayımlanan açıklamada Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlere de sert bir dille cevap verdi. Erdoğan, "Bu noktada ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Gerek Parti Sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir. Öte yandan bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.