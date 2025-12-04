“Terör belasını 40 yıl daha taşıyacak değiliz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yürütülen "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdin Derdimizdir" temalı programlar kapsamında gerçekleştirilen buluşmada birlik, beraberlik ve terörle mücadele vurgusu yapıldı. Ziyarete MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten katıldı. Heyeti, Dernek Başkanı Cevdet Çiçek karşıladı. Dernek Başkanı Cevdet Çiçek, bölgede yıllardır yaşanan terörün yol açtığı acılara dikkat çekerek sürece destek verdiklerini belirtti. MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini belirterek süreçten geri dönüş olmadığını ifade etti. Tosuner, "Şehit ailelerimizin tek isteği yeni ocaklara ateş düşmemesi. Bu belayı 40 yıl daha taşıyacak değiliz. Terörsüz Türkiye'nin meyveleri alındığında ayrılan bütçe milletimize hizmet olarak dönecek" şeklinde konuştu.