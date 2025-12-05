“Su, korunması gereken bir emanet”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil; korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor. İşte bu nedenle, su verimliliği seferberliği, yalnızca bir çağrı değil; toprağı, iklimi ve geleceği koruma irademizin en güçlü ifadesidir. Kaybolan her damlayı geri getiremeyiz; ama bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.