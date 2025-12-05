  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
"Su, korunması gereken bir emanet"

“Su, korunması gereken bir emanet”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Su, korunması gereken bir emanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil; korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor. İşte bu nedenle, su verimliliği seferberliği, yalnızca bir çağrı değil; toprağı, iklimi ve geleceği koruma irademizin en güçlü ifadesidir. Kaybolan her damlayı geri getiremeyiz; ama bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

