Süreç komisyonunda yeni dönem başlıyor

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında dün toplandı. Kurtulmuş, "Hepimizin gördüğü ve izlediği gibi sürecimiz ve 'Terörsüz Türkiye' süreci komisyonumuzun çalışmaları şu anda en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir" dedi.

SIRA RAPORLAMADA

Kurtulmuş, komisyonun şimdiye kadar 134 kişi ve kuruluşu dinlediğini hatırlatarak, "En son 18'inci komisyon toplantımızda, toplantıya katılanların 5'te 3 çoğunluğuyla yani nitelikli çoğunlukla alınan karar gereği komisyonumuzda grubu bulunan partileri temsilen 1'er temsilcinin İmralı'ya gitmesi yönünde bir karar aldı. 3 siyasi parti temsilcisini gönderdi ve ziyaret 24 Kasım tarihinde bildiğiniz gibi gerçekleştirildi. Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir. Bundan sonraki süreçte raporlama safhasına geçiyoruz" diye konuştu. Komisyon çalışmalarından sonra 'Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili müşterek kanaatlerin paylaşıldığı bir rapor hazırlamak istediklerini belirten Kurtulmuş, "Böylece bu raporun hazırlanmasıyla birlikte bu tarihi süreç çok önemli bir eşiği daha atlatacak ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Burada grubu bulunan partilerden raporlarını hazırlamalarını, milletvekili arkadaşlarımızdan bireysel raporlarını hazırlamalarını istirham etmiştik. Bana şu ana kadar 5-6 arkadaşımızın hazırladığı rapor ulaştı. Gönderilen bütün evrakları kaydediyor ve süreci resmi tutanaklar içerisine almış oluyoruz. Dolayısıyla bugünkü oturumumuzda önce raporları dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.