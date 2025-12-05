Yunanistan’a net uyarı: Bertaraf ederiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında son 1 haftada 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirtti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 'Ege'deki yüzlerce adaya füze sistemleri yerleştireceğiz' sözlerine ilişkin ise, "Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır" dedi.