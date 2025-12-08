Manavgat Belediyesi’ndeki soygun çarkı deşifre oldu

Manavgat Belediyesi davasında ifade veren Zafer Süral, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasının dördüncü gününde, müşteki olarak verdiği ifadede CHP'li belediyelerdeki kirli düzeni ve rüşvet çarkını anlattı. Süral belediyedeki yolsuzluklarla ilgili: "Örgütlü çalışıyorlar. Ruhsat için 6 milyon lira ödedim. 70 milyonluk inşaatı kendi adamlarına verdirdiler" ifadelerini kullandı. Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu ile ilgili, soruşturma kapsamında uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile aldığı 110 bin euro rüşvet odasındaki baklava kutusundan çıkan eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması, CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.