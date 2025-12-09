Başkan Erdoğan: Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı. Enerji, savunma sanayii, eğitim gibi alanlarda iş birliği yapılacak.

"HEDEFE ULAŞMAK ÜZEREYİZ"

Başkan Erdoğan, "Malumunuz, son yıllarda Sayın Orban'la gerek ikili ziyaretler, gerek Türk Dünyası Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda birçok görüşmemiz oldu. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp; enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime uzanan münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile İstihbarat ve Savunma Sanayi Başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar. Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyelini dikkate alarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesine mutabık kaldık. Somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak, ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz" dedi.

MACARİSTAN'DAKİ TARİHİ ZİRVE

Erdoğan, "Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca; araştırmageliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekâdan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik, belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık. Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Geçtiğimiz Mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmî zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk Dünyası zirvesi olması hasebiyle tarihi bir toplantı olmuştur" diye konuştu.

"BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesajda yayınladı. Başkan Erdoğan, "8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, barışın sağlaması ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.