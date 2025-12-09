Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan dava 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, dün diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görüldü. 16 Şubat 2026'ya ertelenen davada İdari Mahkemesi'nin kararı beklenecek. İmamoğlu duruşmada savunma yaptı.