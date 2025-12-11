İsrail ordusu ateşkesi yok sayıp katliam yaptı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkesi ihlal ederek ateş açan İsrail ordusu biri çocuk, biri kadın olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü. Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na girerek ateş açtı. Açılan ateşte 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye ağır şekilde yaralandı. İsrail ordusunun yoğun ateşi nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa ulaşamadığı ve çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında ise İsrail askerlerinin kurdukları vinçten doğrudan ateş açması sonucu Filistinli bir erkek ile bir kadın yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait çok sayıda birliğin askeri buldozerlerle, ateşkes anlaşmasına göre gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçerek Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesimine girdiğini anlattı. İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgelerde Sarı Hat'tı belirleyen sarı renkli blokları ileriye ittiği ve yoğun şekilde ateş açtığı aktarıldı.