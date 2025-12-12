İmralı heyetinden Bahçeli’ye ziyaret

Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşiğe girilirken DEM Parti İmralı heyeti, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Buna göre heyette yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, bugün saat 11:00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek. Heyet daha sonra saat 14:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecek. Bahçeli 18 Kasım'da TBMM'de partisinin grup toplantısında İmralı'ya ziyarete dair gelişmeler hakkında konuşmuştu. Bahçeli "Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" demişti.