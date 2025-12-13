'Dünyanın Filistin’e olan borcunu ödeme zamanı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap eden Erdoğan, Filistin'i bir kez daha savundu, katil İsrail yönetimini ise topa tuttu.

86 MİLYONUN SELAMINI İLETTİ

Tarafsızlık bayramı münasebetiyle Türkmen halkını yürekten tebrik eden Erdoğan, "Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamını iletiyorum. Bugünkü forumu Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu Birleşmiş Milletler 2025 Uluslararası Barış ve Güven Yılı bağlamında çok anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bağımsızlığından bu yana büyük bir iktisadi ve beşeri kalkınmayı gerçekleştiren Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyor, seviniyoruz" dedi. Erdoğan, "Kadim bağlara ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip olduğumuz kuzey komşularımız Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART"

Son asrın en acımasız katliamlarından birine geçtiğimiz yıllarda Gazze'de şahit olunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gazze'de ateşkesin kalıcılığı ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması temel önceliklerimizi teşkil ediyor. İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir. 2800 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı açısından da bir fırsat olmasını temenni ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef ise iki devletli çözümdür. Bunun formülü Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılarda, onurlu mücadelelerinde ve uluslararası düzenlemelerde kayıtlıdır. Artık uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir" dedi.

"GELECEĞE ÇAĞRI YAPIYORUZ"

Türkiye'nin artık adil, tarafsız, güven veren yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen aktörleri arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak için başlattığımız Ankara süreci vasıtasıyla anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle giderilebileceğini bir kez daha kanıtlamış olduk. Eş başkanlığını yürüttüğümüz Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı ve İslam İş Birliği Teşkilatı bünyesindeki ara buluculuk dostlar grupları ile Medeniyetler İttifakı girişimi bu vizyonumuzun yansımalarını teşkil ediyor. Bugün burada sadece bir yıl dönümünü kutlamıyor, geleceğe dair güçlü bir çağrı yapıyoruz. Barış ancak adaletle, güven ancak karşılıklı saygıyla, istikrar ancak diyalog ve iş birliğiyle mümkündür" şeklinde konuştu.