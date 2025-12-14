Özer’den Bahçeli’ye sürpriz ziyaret

GÖrevden alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli ile Ankara'da Genel Merkez'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer "Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız" ifadesine yer verdi. Özer, paylaşımında, "Görüşmemizde yargıya olan güvenin artırılmasının işin mihenk noktası olduğu, bunun barış sürecinin güven bulması için gerekli olduğu, güven artırıcı adımlara ihtiyaç olduğuna değindim. Yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiği, tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu, kayyım rejimine son verilmesi, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının sürece olacak katkısını vurguladım. Yakaladığımız bu fırsat hiçbir koşulda heba edilmemelidir" ifadelerini kullandı.