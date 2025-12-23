Türkiye’den Suriye’ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile görüştü. Görüşmelerde, Türkiye- Suriye ilişkilerinin son bir yılı; siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla değerlendirildi. Ziyarette ayrıca, İsrail'in saldırgan tutumu ve Suriye'nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik riskleri konuşuldu. Suriye'nin yeniden inşasına yönelik projeler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin istikrarı demek olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye için fevkalade önemli bir konu olduğunu söyledi.

'BİR ENGEL OLUŞTURUYOR'

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile ilgili konuyu da masaya yatırdıklarını belirten Fidan, "Maalesef, değerli meslektaşımın da ifade ettiği gibi, orada kendi izlenimleri, (SDG'nin) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını görüyoruz. Orada SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte" diye konuştu.

SEZAR YASASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son bir yılda gerçekten çok büyük ilerleme sağlandığına işaret ederek, bunun için emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etmek gerektiğini dile getirdi. Fidan, ABD Senatosunun Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasıyla artık yatırımların bu ülkeye gelecek olmasının da büyük avantaj olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Washington yönetimine ayrıca teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, "Sezar Yasası'nın kaldırılması bölge istikrarına yapılacak büyük bir katkı" dedi. Öte yandan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret münasebetiyle Şam'a intikal edecek.

KANDİL'İN ETRAFI BOŞALTILACAK

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında "saha temizliğinde" önemli bir süreç yaşanıyor. Zap, Metina'nın önümüzdeki şubat ayı sonuna, Kandil'e yakın Hakurk ve Gara'nın ise bahar aylarında boşaltılması bekleniyor. Kendini feshedip silah bırakacağını açıklayan terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta bazı bölgeleri boşaltmaya başladı. Zap ve Metina'daki temizlik tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye, bir yandan da Suriye'de, SDGYPG'nin Şam merkezi yönetimine entegrasyon işlemlerini takip ediyor. Bu sürecin hızlandırılması için İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın devreye girdiği ve Mazlum Abdi'ye mesaj gönderdiği belirtiliyor.