Maduro operasyonuna dünyadan tepki yağdı

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombalaması ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırması tansiyonu zirveye taşıdı. Beyaz Saray'ın servis ettiği görüntülerde "şüpheli" etiketiyle koridorda yürütülen Maduro'nun, ABD'deki ilk sözleri ve ardından götürüldüğü yer dünya gündemine oturdu. Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ülkenin geçici Devlet Başkanı görevini üstlendi.

TARAFLARA DİYALOG ÇAĞRISI

Demokratlar ise Venezuela'ya yönelik askeri operasyonu eleştirerek, Trump yönetimine tepki gösterdi. Demokrat Senatör Ruben Gallego yaptığı paylaşımda, "Bir yıldan kısa sürede dünyanın polisi konumundan dünyanın zorbası konumuna gelmiş olmamız utanç verici" ifadesine yer verdi. Gallego, Venezuela ile savaş halinde olunması için hiçbir gerekçe bulunmadığını kaydetti. Asya- Pasifik'teki birçok ülke, taraflara diyalog çağrısı yaptı. Endonezya Dışişleri Bakanlığı, tarafları sivillerin korunmasına, diyalog ve barışçıl çözüme öncelik tanımaya çağırdı. Paylaşımda, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. Çin ise bir an önce bu durumun son bulması gerektiğine dikkat çekti.

SALDIRIYLA SUÇLAMIŞTI

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

TAZMİNAT KARŞILIĞI PETROL

Washington'un Venezuela'ya yönelik askeri hamlesinin ardından planı da netleşmeye başladı. Trump yönetiminin, ABD'li petrol şirketlerine tazminat karşılığında Venezuela'ya dönme şartı sunduğu ortaya çıktı. Yetkililer, Trump yönetiminin petrol şirketi yöneticilerine, "sondaj kuleleri, boru hatları ve el konulan diğer varlıklar için tazminat isteyen firmaların, Venezuela'nın çökmüş petrol altyapısını ayağa kaldırmak üzere sahaya dönmeye hazır olmaları gerektiğini ilettiğini" aktardı.

TÜRKİYE TEKLİFİ

Elde edilen bilgilere göre operasyon öncesinde son bir diplomatik hamle yapıldı. Maduro'nun, ABD'ye Venezuela petrolüne erişim teklif ettiği; buna karşılık Washington'un Maduro'nun ülkeyi terk etmesini istediği belirtildi. Planda Maduro'nun Türkiye'ye gitmesi öngörülüyordu. Ancak Maduro reddetti. Bu gelişme, kaçırma operasyonunun önünü açtı.

'15 TEMMUZ İLE BENZER DURUM'

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından açıklama yaptı. Bahçeli, "15 Temmuz 2016'da Türk Milleti'nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur" dedi. Devlet Bahçeli, şöyle söyledi: "ABD'nin bugün Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur" dedi.

'İSTİKRARI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Venezuela hamlesinden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Venezuela'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.