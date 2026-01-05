Sarıkamış’ta anma yürüyüşü

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik'i 111. yılında anma programı kapsamında sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelenler, ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı. Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temalı yürüyüşe katılanlara, Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi.

'BU BİR DESTAN'

Yürüyüşe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sarıkamış bir destan. Bu vatan kolay elde edilmedi. Türkiye'nin dört bir yanında 79 bin gencimize şehit ve gazilerimizle beraber kahramanlık buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu milli şuur bizleri diri tutacak" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Burası gençlerimiz için büyük bir ders, büyük bir olay" ifadelerini kullandı.