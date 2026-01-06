AK Partili Hüseyin Yayman: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yerli ve yabancı dijital yayın platformlarında gösterimde olan birçok dizi ve filmde aile kavramının aşındırıldığı eleştirilerine cevap verdi.

Konuya ilişkin net mesajlar veren Yayman, Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı. Son dönemde artan dijitalleşme meselesinin göz ardı edilemez bir gerçeklik olduğunu ve yeni bir dijital tebaa oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Yayman, "Ulus aşırı dijital şirketler bir anlamda bir hegemonik bir kültürü de aynı zamanda dayatıyorlar. Dolayısıyla sosyal medyadan televizyon dizilerine, dijital platformlardan küresel şirketlere kadar başta aile kurumu olmak üzere cinsiyetsizleştirme meselesini maalesef yok varsaymak ve bu değerleri tahrip etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz AK Parti olarak şunu bir kez daha ifade etmek isteriz; başta sosyal medya ve dijital ağlar olmak üzere yasaklamaların bir çare olmadığını hepimiz görmekteyiz. Fakat burada da 'bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler' anlayışını da doğru bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.