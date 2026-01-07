Eski CHP üyesi Bursa’da Mustafa Bozbey’e saldırdı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla buluştuğu programda saldırıya uğradı. Başkanlık karavanı önünde konuşma yaptığı esnada Recep B. isimli şahısın saldırısına uğrayan Bozbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Recep B. emniyet müdürlüğüne götürülürken, olay sonrası açıklama yapan Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi. Saldırganın eski CHP üyesi olduğu kaydedildi.